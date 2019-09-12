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Врач рассказал, откуда берется хронический насморк 

Medical Note 9 часов назад
Врач рассказал, откуда берется хронический насморк
Фото: Medical Note
Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил основные факторы, провоцирующие длительную заложенность носа. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Как пояснил врач, в 90% случаев причиной постоянной заложенности носа становится вазомоторный ринит.
Недуг может иметь две формы — аллергическую и нейровегетативную. Первая связана с цветением растений, вторая — с приходом осени и зимы, когда наблюдаются колебания атмосферного давления и перепады температуры.
Среди других распространенных причин нейровегетативного в­азомоторного ринита специалист выделяет применение ряда лекарств (например, бета-блокаторов для снижения артериального давления)​ и злоупотребление сосудосуживающими каплями в нос.
Профилактикой недуга являются физические нагрузки, баня или сауна с обливанием прохладной водой, хороший микроклимат в квартире (в отопительный сезон рекомендуется использовать увлажнители воздуха).
На пользу пойдет морской воздух, который, как и морская вода, хорошо укрепляет слизистую носа, отметил Владимир Зайцев.
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Болезни и лекарства , Новости , Владимир Зайцев , Аргументы и Факты
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