Врач рассказал, откуда берется хронический насморк

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил основные факторы, провоцирующие длительную заложенность носа. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Как пояснил врач, в 90% случаев причиной постоянной заложенности носа становится вазомоторный ринит.

Недуг может иметь две формы — аллергическую и нейровегетативную. Первая связана с цветением растений, вторая — с приходом осени и зимы, когда наблюдаются колебания атмосферного давления и перепады температуры.

Среди других распространенных причин нейровегетативного в­азомоторного ринита специалист выделяет применение ряда лекарств (например, бета-блокаторов для снижения артериального давления)​ и злоупотребление сосудосуживающими каплями в нос.

Профилактикой недуга являются физические нагрузки, баня или сауна с обливанием прохладной водой, хороший микроклимат в квартире (в отопительный сезон рекомендуется использовать увлажнители воздуха).

На пользу пойдет морской воздух, который, как и морская вода, хорошо укрепляет слизистую носа, отметил Владимир Зайцев.