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Почему на руках появляются цыпки 

Рамблер 2 часа назад
В холодное время года многие замечают, что кожа на руках начинает трескаться. Эту неприятность давно окрестили словом «цыпки». Это заболевание доставляет массу неудобств. Почему же оно возникает?
Появление шелушения и мелких ранок на руках провоцирует ряд факторов:

Аллергия на холод

Склонность к аллергическим реакциям является одной из причин появления цыпок. Заболевание сопровождается зудом и нередко отеками в области кистей рук.

Неправильный уход за кожей рук

За нежной кожей конечностей необходимо тщательно ухаживать. К сожалению, некоторые этой несложной процедурой часто пренебрегают.

Контакт с бытовой химией

Большинство женщин не пользуются резиновыми перчатками во время уборки дома. Между тем, контакт с агрессивными компонентами многих моющих средств губительно сказывается на коже рук: она становится сухой и начинает трескаться.

Недостаток витаминов

Цыпки могут появиться при авитаминозе. Поэтому необходимо внимательно относится к составлению ежедневного меню: обязательно включать в рацион овощи и фрукты, особенно зимой и осенью. Не стоит забывать и про кисломолочные продукты.

Нарушение гормонального фона

Изменение гормонального фона у женщин может провоцировать заболевание кожи рук. Чтобы устранить проблему, необходимо проконсультироваться со специалистом. Тянуть с этим не стоит, чтобы болезнь не перешла в хроническую форму.
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Болезни и лекарства , Видео
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