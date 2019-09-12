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Импотенцию назвали предвестником инсульта 

Medical Note + ещё 1 2 часа назад
Импотенцию назвали предвестником инсульта
Фото: Medical Note
Ученые из Наньчанского университета в Китае провели метаанализ, который показал, что мужчины с эректильной дисфункцией (ЭД) в большей степени подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), инсульта, инфаркта и преждевременной смерти, чем те, у кого нет проблем с потенцией.
Специалисты проанализировали данные 25 исследований, участие в которых приняли почти 155 тысяч человек.
У мужчин, испытывающих проблемы с эрекцией, риск ССЗ был повышен на 59%. У мужчин с диагностированной импотенцией риски инсульта и преждевременной смерти увеличились на 34% и 33% соответственно. Прежде всего в группе риска — мужчины старше 55 лет, больные сахарным диабетом и курильщики.
Ученые предупреждают — эректильная дисфункция является первым признаком слабого кровотока в организме. Причиной ССЗ и ЭД зачастую является атеросклероз, сопровождающийся отложением бляшек в артериях.
«Артерия полового члена, снабжающая его кровью, имеет гораздо меньший диаметр, чем все остальные, — поясняет доктор Рон Бланкстейн. — Маленькие кровеносные сосуды зачастую поражаются первыми».
Кроме того, дисфункция эрекции «сильно коррелирует» с депрессией, которая также может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты призывают мужчин регулярно посещать уролога и кардиолога. Борьба с эректильной дисфункцией невозможна без отказа от курения, отмечает доктор Бланкштейн, называя вредную привычку «единственным наиболее важным модифицируемым фактором риска».
Он также призвал мужчин, испытывающих проблемы с потенцией, начать правильно питаться, заниматься спортом и следить за весом.
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