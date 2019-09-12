Импотенцию назвали предвестником инсульта

Ученые из Наньчанского университета в Китае провели метаанализ, который показал, что мужчины с эректильной дисфункцией (ЭД) в большей степени подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), инсульта, инфаркта и преждевременной смерти, чем те, у кого нет проблем с потенцией.

Специалисты проанализировали данные 25 исследований, участие в которых приняли почти 155 тысяч человек.

У мужчин, испытывающих проблемы с эрекцией, риск ССЗ был повышен на 59%. У мужчин с диагностированной импотенцией риски инсульта и преждевременной смерти увеличились на 34% и 33% соответственно. Прежде всего в группе риска — мужчины старше 55 лет, больные сахарным диабетом и курильщики.

Ученые предупреждают — эректильная дисфункция является первым признаком слабого кровотока в организме. Причиной ССЗ и ЭД зачастую является атеросклероз, сопровождающийся отложением бляшек в артериях.

«Артерия полового члена, снабжающая его кровью, имеет гораздо меньший диаметр, чем все остальные, — поясняет доктор Рон Бланкстейн. — Маленькие кровеносные сосуды зачастую поражаются первыми».

Кроме того, дисфункция эрекции «сильно коррелирует» с депрессией, которая также может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты призывают мужчин регулярно посещать уролога и кардиолога. Борьба с эректильной дисфункцией невозможна без отказа от курения, отмечает доктор Бланкштейн, называя вредную привычку «единственным наиболее важным модифицируемым фактором риска».

Он также призвал мужчин, испытывающих проблемы с потенцией, начать правильно питаться, заниматься спортом и следить за весом.