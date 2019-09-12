Найден способ помочь больным синдромом Туретта

Найден способ облегчить жизнь больным синдромом Туретта

Специалисты Стоматологической клиники университета в Осаке облегчили состояние пациентов с синдромом Туретта с помощью зубной шины. Метод позволили снизить количество речевых и двигательных тиков. Об этом сообщает N+1.

Японские медики опробовали новый метод на 22 пациентах. Всем им надели зубную шину — обычно с ее помощью выпрямляют кривые зубы и лечат бруксизм (скрежетание зубами во сне).

У 10 из 14 детей и 6 из 8 взрослых частота тиков существенно снизилась. Причем произошло это практически сразу.

Ученые отметили, что чем моложе был пациент, тем сильнее был эффект от установки шины, особенно в долгосрочной перспективе.

Механизм влияния шинирования на симптомы синдрома Туррета пока неизвестны. Исследователи не исключают, что шина работает как плацебо. В то же время известно, что метод действенен при шейной дистонии — непроизвольном сокращении мышц. Возможно, шина действует на проприорецепторы, определяющие положение частей тела в пространстве, которые в свою очередь посылают сигнал в островковую область больших полушарий мозга. У больных синдромом Туррета она часто бывает гиперактивна.