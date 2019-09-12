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Медик назвала первый признак заболевания легких 

Рамблер 1 час назад
Назван первый признак больных легких
Фото: depositphotos.com
Первым признаком больных легких считается кашель. Об этом рассказала СМИ пульмонолог Марина Яковлева.
Врач отметила, что, если кашель долгое время не проходит, следует обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.
При этом специалист отметила, что бронхиальная астма является одним из самых распространенных заболеваний среди россиян. А вот второй по степени распространенности болезнью легких стал туберкулез. Поэтому рекомендуется ежегодно проходить флюорографию.
Яковлева отметила, что предупредить развитие бронхиальной астмы можно еще на той стадии, пока ребенок находится в утробе матери.
«Если есть наследственная предрасположенность к заболеванию, то во время беременности мы ограничиваем поступление определенных аллергенов в организм мамы», — объяснила медик.
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Болезни и лекарства , Новости , Марина Яковлева
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