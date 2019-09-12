Назван первый признак больных легких

Медик назвала первый признак заболевания легких

Первым признаком больных легких считается кашель. Об этом рассказала СМИ пульмонолог Марина Яковлева

Врач отметила, что, если кашель долгое время не проходит, следует обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

При этом специалист отметила, что бронхиальная астма является одним из самых распространенных заболеваний среди россиян. А вот второй по степени распространенности болезнью легких стал туберкулез. Поэтому рекомендуется ежегодно проходить флюорографию.

Яковлева отметила, что предупредить развитие бронхиальной астмы можно еще на той стадии, пока ребенок находится в утробе матери.