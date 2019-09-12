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Мужчин предостерегли от использования зубной пасты для повышения потенции 

Lenta.ru 36 минут назад
Зубная паста не поможет мужчинам во время секса
Фото: Globallookpress.com
Специалисты порекомендовали мужчинам не намазывать зубную пасту себе на гениталии, как это предлагается делать в нескольких популярных роликах на YouTube. Комментарий экспертов приводит таблоид Daily Mail.
По данным журналистов, одним из первых такой ролик на видеохостинге опубликовал пользователь под ником Jose Barber. В видео сообщалось об использовании пасты для «лечения». Позднее появились и другие ролики, многие из них набрали несколько сотен тысяч просмотров.
В частности, там сообщалось, что с помощью пасты можно предотвратить преждевременную эякуляцию и избавиться от эректильной дисфункции. Для этого якобы необходимо промыть головку пениса пастой с водой. «Вы сможете заниматься сексом на 30 минут дольше уже через семь дней!» — обещал автор видео.
По его мнению, паста стала бы беспроигрышным вариантом лечения мужских заболеваний, так как этот дешевый продукт не вызывает аллергических реакций. Кроме того, ее применение не будет заметно женщине.
Фармацевт Джеймс О'Лоэн (James O'Loan) опроверг утверждения о том, что зубная паста каким-либо образом поможет справиться с эректильной дисфункцией или преждевременной эякуляцией.
«Мятные масла и другие химикаты в пасте могут очень сильно раздражить нежную кожу», — объяснил он.
О'Лоэн добавил, что намазывание пасты на гениталии может вызвать ожог, появление волдырей и шрамов. «Ее также нельзя использовать как лубрикант», — резюмировал фармацевт.
С ним согласился уролог Рич Вайни (Rich Viney). Он отметил, что применение зубной пасты перед сексом может быть опасно для женщины, так как способно увеличить риск занесения инфекции во влагалище.
В августе пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, рассказали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Одни пытались лечить сифилис пробиотиками, другие были убеждены, что при родах ребенка из женщины необходимо вытаскивать.
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Болезни и лекарства , Новости
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