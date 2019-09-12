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Врач назвала первый признак больных легких 

Medical Note + ещё 2 1 час назад
Врач назвала первый признак больных легких
Фото: Medical Note
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Первым признаком заболеваний легких является кашель.
Если он мучает продолжительное время, то следует как можно быстрее записаться на прием к специалисту. Самолечение — ошибка многих пациентов.
Одно из самых распространенных заболеваний среди россиян — бронхиальная астма.
По словам Марины Яковлевой, предупредить недуг у ребенка можно еще на той стадии, когда он находится в животе у матери.
«Если есть наследственная предрасположенность к заболеванию, то во время беременности мы ограничиваем поступление определенных аллергенов в организм мамы», — пояснила врач.
Вторым по распространенности заболеванием легких является туберкулез. В связи с чем специалисты рекомендуют раз в год проходить флюорографию.
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Болезни и лекарства , Новости , Марина Яковлева
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