Врач назвала первый признак больных легких

Пульмонолог Марина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.

Первым признаком заболеваний легких является кашель.

Если он мучает продолжительное время, то следует как можно быстрее записаться на прием к специалисту. Самолечение — ошибка многих пациентов.

Одно из самых распространенных заболеваний среди россиян — бронхиальная астма.

По словам Марины Яковлевой, предупредить недуг у ребенка можно еще на той стадии, когда он находится в животе у матери.

«Если есть наследственная предрасположенность к заболеванию, то во время беременности мы ограничиваем поступление определенных аллергенов в организм мамы», — пояснила врач.

Вторым по распространенности заболеванием легких является туберкулез. В связи с чем специалисты рекомендуют раз в год проходить флюорографию.