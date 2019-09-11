Ученые выявили нетипичные признаки болезней сердца

Ученые выявили нетипичные признаки заболеваний сердца. Об этом сообщает портал МедикФорум.

Ученые отмечают, что такие общеизвестные признаки, как боль в груди, одышка и учащение пульса являются не единственными тревожными сигналами.

Одним из нетипичных сигналов развития сердечно-сосудистых заболеваний могут быть отеки.

"Ощущение тяжести в ногах, боль, усталость, заметная невооруженным взглядом отечность — все это может быть признаком болезней сердца. При этом люди сталкиваются с подобными симптомами чуть ли не каждый день, списывая их появление на усталость, беготню, хождение в неудобной обуви, большое количество выпитой жидкости",

— пишет ресурс.

Также стоит обратить внимание на андрогенную алопецию, то есть на облысение по мужскому типу (волосы выпадают в теменной и лобной областях).

Еще одним нетипичным признаком ученые выделяют желтые бугорки на коже.

"Они могут быть в любом месте: локти, ягодицы, колени, ступни. Сами по себе бугры не являются признаком болезней сердца, но они указывают на нарушения липидного обмена в организме. Это практически прямое указание на то, что человек находится в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний",

— пояснили они.

При воспаленных деснах также стоит обратиться к кардиологу. Этот признак может свидетельствовать о проблемах с кровеносной системой.