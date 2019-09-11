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Таблетки без рецепта довели женщину до рака 

Lenta.ru 3 часа назад
Таблетки без рецепта довели женщину до рака
Фото: depositphotos
В Великобритании кардиолога обвинили в нарушении врачебной этики и причинении вреда здоровью своей возлюбленной. Как сообщает издание Daily Mail, из-за снотворного, которое он прописал, женщина заснула на солнце, что привело к развитию у нее рака кожи.
55-летнего Дэвида Хилдика-Смита (David Hildick-Smith) обвиняют в том, что из-за прописанных им успокоительных препаратов у его девушки развилась зависимость от лекарств. При этом она никогда не была его пациенткой.
Lenta.ru 
Британка с 2004 года принимала диазепам и зопиклон — снотворные средства, помогающие от бессонницы. Кардиолог посоветовал ей увеличить дозировки и добавил еще одно сильнодействующее лекарство — золпидем. Женщина утверждает, что однажды он прописал ей сразу 84 таблетки, хотя она в то же время принимала антидепрессанты.
Однажды девушка Хилдика-Смита страдала от бессонницы после долгого трансатлантического перелета. По совету возлюбленного она приняла диазепам и на несколько часов уснула на пляже. Пока она спала, ее спина покраснела и покрылась волдырями. Позже ей диагностировали меланому, и дерматолог заявил, что наиболее вероятной причиной развития заболевания были сильные солнечные ожоги.
Дело о нарушении доктором врачебной этики рассматривает медицинский трибунал в Манчестере. Женщина дала показания, что врач периодически выписывал ей препараты на бланках для рецептов частной клиники, где он работал.
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Болезни и лекарства , Lenta.ru
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