Смерть во время секса признали несчастным случаем

Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем

Суд во Франции признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на работе. Компания выплатит его семье компенсацию. Об этом пишет французское издание BFMTV.

Инцидент произошел в 2013 году: тогда строительная компания TSO отправила инспектора техники безопасности в командировку в Луару. Поездка обернулась адюльтером: мужчина оказался в постели с незнакомкой. Встреча закончилась трагически — во время секса командированный скончался. Причина — инфаркт.

Фонд первичного медицинского страхования счел случившееся несчастным случаем на работе, отметив, что «секс — такая же часть жизни, как работа, прием пищи или чистка зубов».

Работодатель с этим заключением не согласился: в компании заявили, что мужчина скончался не в процессе работы и не в том отеле, который ему оплатили.

Тем не менее, суд встал на сторону погибшего. Его семья будет получать выплаты от государства и от работодателя. Размер компенсации составит 80% от заработка мужчины.