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Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем 

Medical Note + ещё 7 8 минут назад
Смерть во время секса признали несчастным случаем
Фото: Medical Note
Суд во Франции признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на работе. Компания выплатит его семье компенсацию. Об этом пишет французское издание BFMTV.
Инцидент произошел в 2013 году: тогда строительная компания TSO отправила инспектора техники безопасности в командировку в Луару. Поездка обернулась адюльтером: мужчина оказался в постели с незнакомкой. Встреча закончилась трагически — во время секса командированный скончался. Причина — инфаркт.
Фонд первичного медицинского страхования счел случившееся несчастным случаем на работе, отметив, что «секс — такая же часть жизни, как работа, прием пищи или чистка зубов».
Работодатель с этим заключением не согласился: в компании заявили, что мужчина скончался не в процессе работы и не в том отеле, который ему оплатили.
Тем не менее, суд встал на сторону погибшего. Его семья будет получать выплаты от государства и от работодателя. Размер компенсации составит 80% от заработка мужчины.
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