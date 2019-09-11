Эксперты сообщили, что влияет на проблемы мозга

Эксперты указали на необычную причину проблем с мозгом

Американские ученые провели исследование и установили, что диета, богатая жирами и углеводами, негативно влияет на работу головного мозга, пишет издание Утро.ру.

По мнению специалистов из Йельского университета, чрезмерное употребление калорийной и жирной пищи приводит к изменению в гипоталамусе — области в промежуточном мозге, регулирующей нейроэндокринную деятельность мозга и способность организма к саморегуляции.

Ученые пришли к выводу, что рацион с высоким содержанием углеводов и жиров вызывает воспаление в гипоталамусе, при этом у человека это происходит быстрее, чем ожирение. Помимо этого, уменьшается количество митохондрий — энергетических станций клетки.

Специалисты также рассказали, что выявили механизм, из-за которого мозговые нейроны побуждают организм к чрезмерному потреблению калорийной пищи. Раньше он считался эволюционным преимуществом, которое позволяло человечеству выжить. Теперь же, когда жиры и углеводы доступны, данная биологическая особенность негативно влияет на здоровье.

Ранее эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк рассказал, что средневековая пища в европейских странах была менее жирной, чем современная, однако ее отличало огромное количество специй и сахара.