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Эксперты указали на необычную причину проблем с мозгом 

Мир24 2 часа назад
Эксперты сообщили, что влияет на проблемы мозга
Фото: pixabay
Американские ученые провели исследование и установили, что диета, богатая жирами и углеводами, негативно влияет на работу головного мозга, пишет издание Утро.ру.
По мнению специалистов из Йельского университета, чрезмерное употребление калорийной и жирной пищи приводит к изменению в гипоталамусе — области в промежуточном мозге, регулирующей нейроэндокринную деятельность мозга и способность организма к саморегуляции.
Ученые пришли к выводу, что рацион с высоким содержанием углеводов и жиров вызывает воспаление в гипоталамусе, при этом у человека это происходит быстрее, чем ожирение. Помимо этого, уменьшается количество митохондрий — энергетических станций клетки.
Специалисты также рассказали, что выявили механизм, из-за которого мозговые нейроны побуждают организм к чрезмерному потреблению калорийной пищи. Раньше он считался эволюционным преимуществом, которое позволяло человечеству выжить. Теперь же, когда жиры и углеводы доступны, данная биологическая особенность негативно влияет на здоровье.
Ранее эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк рассказал, что средневековая пища в европейских странах была менее жирной, чем современная, однако ее отличало огромное количество специй и сахара.
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Болезни и лекарства , Новости , Ytro.ru
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