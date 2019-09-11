Стали известны причины болезней щитовидной железы

Медики рассказали, что влияет на здоровье эндокринной системы.

Щитовидка — крайне важный орган, ведь он задействован в работе всего организма. Негативно сказываются на состоянии щитовидной железы стрессы, курение и чрезмерное употребление кофеина.

Кроме того, здоровье щитовидки ставят под угрозу жесткие диеты, бессонница и соевые продукты. Врачи не советуют заменять мясо аналогами, поскольку соя нарушает поглощение йода щитовидной железой.

В зоне риска находятся также курильщики и любители алкоголя. Тиреоидные гормоны из табака провоцируют развитие аутоиммунных заболеваний, а алкоголь, в свою очередь, стимулирует развитие тахикардии и перепады настроения.