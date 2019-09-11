Ученые выяснили, — антибиотики вредят сердцу

Специалисты из Университета Британской Колумбии выяснили, что фторхинолы, класс антибактериальных лекарственных препаратов, почти в три раза чаще вызывает возникновение аортальной и митральной регургитации.

Аортальной регургитацией называют обратный ток крови через аортальный клапан. При сильном поражении возникает гипертрофия мышцы, а желудочки расширяются. Вследствие этого развивается сердечная недостаточность, а в легких накапливается жидкость.

Более всего из группы фторхинолонов известны ципрофлоксацин, оксолиновая кислота и левофлоксацин.

Ученые отмечают, что неправильное назначение может вызвать как устойчивость к антибиотикам, так и привести к большим проблемам с сердцем.