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Эксперты назвали продукты, избавляющие печень от токсинов 

Рамблер 5 часов назад
Эксперты в области питания рассказали о продуктах, которые очистят печень от токсинов.
В первую очередь медики рекомендуют сохранять водный баланс — начинать свой день со стакана воды и заканчивать им же, не забывая пить воду и в течение дня. Именно она помогает организму избавиться от химических веществ и токсинов.
Кроме того, ученые советуют не пренебрегать чесноком. Этот овощ содержит серу, которая активирует ферменты в печени, усиливая таким образом ее фильтрующую способность.
Также медики призывают обратить внимание на куркуму, — это растение стимулирует регенерацию клеток печени, а также выработку желчи, которая ускоряет выведение токсинов.
Помимо прочего среди продуктов, очищающих печень от токсинов, эксперты выделили лимоны, яблоки, свеклу, авокадо и кинзу.
Болезни и лекарства , Видео
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