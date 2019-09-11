Эксперты назвали продукты, избавляющие печень от токсинов

Эксперты в области питания рассказали о продуктах, которые очистят печень от токсинов.

В первую очередь медики рекомендуют сохранять водный баланс — начинать свой день со стакана воды и заканчивать им же, не забывая пить воду и в течение дня. Именно она помогает организму избавиться от химических веществ и токсинов.

Кроме того, ученые советуют не пренебрегать чесноком. Этот овощ содержит серу, которая активирует ферменты в печени, усиливая таким образом ее фильтрующую способность.

Также медики призывают обратить внимание на куркуму, — это растение стимулирует регенерацию клеток печени, а также выработку желчи, которая ускоряет выведение токсинов.

Помимо прочего среди продуктов, очищающих печень от токсинов, эксперты выделили лимоны, яблоки, свеклу, авокадо и кинзу.