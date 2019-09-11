Врач рассказала о первом признаке болезни легких

Более 27 тысяч человек проверили состояние легких в мобильных цифровых кабинетах флюорографии с момента их открытия. Как сообщил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун , в результате около 550 пациентов были направлены к профильным специалистам. Журналист «Вечерней Москвы» пообщалась с пульмонологом Мариной Яковлевой и узнала, какие заболевания легких встречаются чаще всего и есть ли средства профилактики.

— Самое распространенное — аллергическая и не аллергическая бронхиальная астма. Это настоящая эпидемия 21 века. У нас есть профилактика, которая бывает антенатальной, когда мы работаем с будущими мамами до и во время беременности, и постнатальной, когда ребенок уже родился.

— В чем заключается эта профилактика?

— Выявляется наследственная предрасположенность к заболеванию. Если она у кого-то из пациентов есть, то во время беременности мы ограничиваем поступление определенных аллергенов в организм будущей мамы. А если идет постнатальный период, то нацеливаем родителей на гипоаллергенный быт. К примеру, не рекомендуем заводить животное, если есть вероятность.

— А нужно ли людям с возможной бронхиальной астмой чаще делать флюорографию, например?

— Нет. Флюорография грудной клетки необходима в случае туберкулеза легких. Это второе самое распространенное заболевание. Поэтому каждый сознательный человек должен проходить ее раз в год.

— Что может быть сигналом к тому, что пора показаться врачу?

— Кашель. Если он возникает и никак не проходит, нужно обратиться к доктору. Он назначит все необходимые обследования. То есть не надо сидеть и выжидать, когда кашель пройдет сам или заниматься самолечением. Доверьтесь специалисту.