Лимон, чеснок, иммунитет: развенчиваем 10 главных мифов о профилактике гриппа

В Петербурге началась вакцинация от гриппа, однако прививки собираются делать далеко не все. Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров объяснил, на какие средства профилактики заболевания можно рассчитывать, а какие точно не спасут вас от эпидемии-2020.

Миф №1. Если каждый день есть чеснок, гриппом не заболеешь

Чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды — в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр — в этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.

Миф №2. Для профилактики гриппа надо больше есть продуктов с витамином С. Верное средство — лимоны.

Это не совсем миф. Продукты с витамином С, в том числе лимоны, не защитят вас от вируса гриппа при встрече с источником инфекции, но они необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. Если его не хватает, сосуды становятся менее эластичными и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.

В целом, чем разнообразнее и полноценнее питание — тем лучше. С этим никто не спорит. Недоедающий человек более уязвим перед любыми инфекциями, не только перед гриппом. Но заверяю, даже те, кто питается хорошо, тоже болеют.

Кстати, лимоны далеко не лидеры среди фруктов и овощей по содержанию витамина С — в 100 г лимона всего 40 мг этого витамина (средняя суточная потребность взрослого человека в витамине С 75-90 мг). К примеру, в сухом шиповнике — 1200 мг, в свежем шиповнике — 650 мг, в красном болгарском перце — 250 мг, в облепихе и черной смородине — по 200 мг, в киви — 180 мг, петрушке — 150 мг, укропе — 100 мг, а в клюкве и бруснике — всего по 15 мг.

Миф №3. Я сделал прививку от гриппа — значит, полностью защищен от инфекции.

Нет. Заболеть гриппом могут даже привитые, но они в любом случае перенесут болезнь легче непривитых и избавят себя от возможных тяжелых осложнений.

Эффективность вакцинации от гриппа в разные сезоны может колебаться в пределах 10-70% — это зависит от того, насколько вакцинные штаммы вирусов гриппа будут похожи на «дикие». Например, в прошлом году в России, как и в странах Европы и северной Америки, она была на уровне 50% в целом, а по так называемому «свиному» гриппу (А H1N1) — более 70%. Европейские исследователи недавно приводили данные, по которым вакцинация даже с 10% эффективностью позволяет на 1 млн привитых сохранить жизнь до 7000 человек — то есть без прививки при заражении гриппом они могли бы погибнуть.

Прививка от гриппа защищает от наиболее опасных для человека вирусов гриппа А двух подтипов и, в зависимости от вакцины (трехвалентная или четырехвалентная — Прим. ред.), от одного или двух генетических линий вируса типа B. Рекомендации по составу вакцин на предстоящий эпидемический сезон дает ВОЗ . В то же время возбудителей, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) очень много. К сожалению, от них гриппозная вакцина не защищает, в том числе от распространенных аденовирусной, парагриппозной и РС инфекций.

Миф №4. Если я буду ходить на улице в медицинской маске на лице, не заболею.

Болеющие гриппом могут распространять вирус на расстоянии до 2-3 метров. Большинство экспертов считают, что вирусы гриппа распространяются в каплях, образующихся при кашле и чихании, и даже при дыхании. Однако можно заразиться гриппом, касаясь предметов, на поверхности которых есть вирус, а затем — своего рта, носа или, возможно, глаз.

В ношении масок на улице — смысла мало. Там нет близких контактов с окружающими, поэтому нет и большого риска заразиться. В закрытых помещениях или в метро простые медицинские маски могут снизить риск заражения. Лучшую защиту могут дать специальные респираторы — их тоже можно купить в аптеке.

Эффективность масок зависит от размера пор в материале изделия — чем они меньше, тем защита больше. Самые дешевые обеспечивают лишь минимальную защиту. В любом случае маску надо регулярно менять — в среднем раз в 2 часа или по мере увлажнения/загрязнения.

Миф №5. Иммуностимуляторы повышают защитные функции организма, а значит, помогут противостоять вирусам гриппа.

Я бы запретил рекламу иммуностимуляторов — эти препараты должен назначать только иммунолог, если выявит какие-то проблемы. Иммунитет — «тонкая материя», и лишний раз вмешиваться в его работу не стоит. Бездумный прием таких препаратов может нанести только вред.

То же касается и индукторов интерферона. Вирусы гриппа сами стимулируют выработку в организме интерферонов (общее название ряда белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса — Прим. ред.). Поэтому принимать еще какие-то препараты, стимулирующие выработку интерферона, для лечения гриппа нет необходимости, если, конечно, «интерфероновый статус» пациента не требует корректировки.

Миф №6. Гриппом можно заболеть из-за переохлаждения.

Длительное воздействие низких температур угнетает функции организма, в том числе иммунной системы. Кроме того, сужение кровеносных сосудов приводит к сухости, что снижает защитную функцию слизистой носоглотки. Это облегчает заражение. Однако, если человек вышел на улицу, переохладился, но не «встретил» источник инфекции — больного человека, он не заболеет гриппом.

Миф №7. Вирусы гриппа быстро погибают вне организма.

Нет, во внешней среде вирус гриппа довольно устойчив, особенно при низкой температуре. В помещении он сохраняет жизнеспособность до 9 часов. Реальная же возможность заражения вирусами гриппа через воздух может сохраняться до 24 часов, особенно если в помещении низкая относительная влажность.

На поверхности предметов вирусы гриппа сохраняются еще дольше: на стекле — до 10 суток, бумаге — до 12 часов, а на металле и пластмассе — до 2 суток. Поэтому рекомендуется регулярно делать влажную уборку помещений, соблюдать правила личной гигиены. Эффективны системы обеззараживания воздуха с применением ультрафиолетового излучения.

Миф №8. Любой человек может заболеть гриппом.

Считается, что восприимчивость к вирусам гриппа всеобщая. Но все же незначительное число людей не восприимчивы к гриппу, некоторые переносят его бессимптомно.

Миф №9. Нельзя заболеть гриппом дважды за один сезон.

Можно. Например, сначала вирусом гриппа А, потом — вирусом гриппа В. Но к конкретному вирусу — возбудителю гриппа у переболевшего человека формируется пожизненный иммунитет. Другое дело, что вирусы гриппа быстро мутируют, поэтому в следующем сезоне есть риск заразиться им снова.

Миф №10. Грипп лечат антибиотиками.

Нет. Грипп — вирусная, а не бактериальная инфекция. Поэтому в лечении гриппа применяются противовирусные препараты — врач их должен назначить в течение первых трех суток после появления первых симптомов. Если момент упущен, начинать их прием бесполезно. Между тем, эффективных лекарств с противовирусной активностью очень мало. Пить их «на всякий случай» для профилактики допустимо, если требуется провести экстренную профилактику гриппа в очаге инфекции. Но их прием проводится по профилактической схеме, которую назначает врач.

Антибиотики врач может назначить в том случае, если к гриппу присоединяется бактериальная инфекция.