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Почему опасно купаться в цветущей воде 

Рамблер 2 часа назад
Почему опасно купаться в цветущей воде
Фото: depositphotos.com
Цветение воды в водоемах чаще всего происходит в августе, когда стоит сильная жара, а солнечный свет напрямую проникает в воду. Тогда же вода становится мутной и может приобретать зеленый, красный или желтый цвета.
Окраску придает высокая концентрация пигментированных клеток водорослей. Явление наблюдается как в пресной, так и в морской воде. Цветение происходит из-за избытка питательных веществ, высокой температуры и избытка солнечного света.
В некоторых цветущих водоемах купаться не опасно, но речь идет только о тех, которые регулярно проверяют санитарно-эпидемиологические службы. Они тестируют воду и выносят вердикт о том, есть ли в воде возбудители инфекций.
На самом деле, из-за экологической ситуации, купаться в водоемах с цветением становится опаснее. В некоторых она может стать настоящим ядом. Очень часто опасные пляжи обозначают желтым флажком, но купающиеся редко на него обращают внимание.
В цветущей воде могут быть фосфаты, которые содержатся в недорогих химических веществах. Они вызывают снижение иммунитета и аллергию, а при накоплении в организме влияют на почки, мозг, печень и легкие. В реки, озера и другие водоемы они попадают через сточные трубы. Когда вода прогревается и начинается цветение, в ней появляются опасные инфекции. Чаще всего, они становятся результатом заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт и протекают с осложнениями в виде температуры, диареи, тошноты и повышения температуры. Кроме того, в грязной воде могут размножаться возбудители менингита и энцефалита.
Проблема заключается в том, что специальные службы могут упустить тот момент, когда вода становится зараженной. На многих водоемах нет очистных сооружений, а те, которые эксплуатируются сейчас, доживают свой срок эксплуатации.
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