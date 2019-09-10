10 признаков рака, которые нельзя игнорировать

10 признаков онкологии, которые нельзя игнорировать

Специалисты рассказали, какие сигналы организма должны насторожить, пишет activefeel.com.

Необъяснимая усталость Усталость или переутомление могут появиться из-за рака. Быстро этот симптом появляется при колоректальном раке и лейкемии. Если усталость долго не проходит, лучше обратиться к врачу.

Стремительная потеря веса

Одна из наиболее вероятных причин — онкологическое заболевание.

Постоянная боль

Болезненные ощущения в частях тела, органах, которые не проходят даже после лечения, серьезный повод для беспокойства.

Уплотнение под кожей

Новообразования на теле могут быть вызваны повреждениями тканей, гормональным сбоем, инфекциями и онкологией. Врач должен установить точную причину.

Частая лихорадка

Повышенная непроходящая температура означает, что иммунная система ослаблена и организм прилагаем огромные усилия для борьбы с болезнью. Часто это симптом ранних стадий лимфомы и лейкоза.

Изменения на коже

Любые внезапно появившиеся пятна, родинки, бородавки могут быть признаками меланомы.

Постоянный кашель

Кашель или хрипота, которые не поддаются лечению, сопровождаются болью в груди, спине или области плеч, должны насторожить. Возможно, развивается рак легких.

Изменение привычек мочевого пузыря или кишечника

Учащенное желание ходить в туалет, присутствие в моче крови, боли и рези при мочеиспускании, диарея или запоры — серьезный повод для обращения к врачу. Они могут быть признаком онкологии мочевого пузыря или колоректального рака.

Кровотечение

Кашель или рвота с кровью, кровянистые выделения из половых путей и любые длительные кровотечения — повод для прохождения диагностики.

Проблемы с глотанием

Ощущение комка в горле, трудности при глотании слюны, проблемы с пищеварением могут быть признаком рака желудка, пищевода или горла.

Специалисты подчеркивают: большинство видов онкологических заболеваний поддаются лечению на ранних стадиях. Внимательное отношению к здоровью и своевременный визит к врачу могут спасти жизнь.