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Как наркоз вредит вашему здоровью, и стоит ли его избегать 

Рамблер 4 часа назад
Обычный человек может даже не задумываться об этом, а между тем эксперты уже не первый год спорят о том, действительно ли наркоз вреден? Как выяснилось, однозначно ответить на этот вопрос нельзя.
На самом деле наркоз и правда скорее сокращает продолжительность жизни нежели увеличивает ее. Нередко наркоз приводит к ухудшению памяти, выпадению волос, аллергической реакции, анафилактическому шоку и другим не самым приятным вещам. Что удивительно, анестезиолог способен судить о том, была ли анестезия достаточно успешной только с позиции очевидных наркозных осложнений. И то только пока пациент находится в больнице.
Однако несмотря на возможные негативные последствия наркоза, не стоит их преувеличивать и чрезмерно опасаться. Современный наркоз способен подарить человеку "второе рождение", когда ему жизненно необходимо хирургическое вмешательство.
Таким образом, можно сделать только один вывод, — наркоз действительно чреват осложнениями, но возникают они не так часто. К тому же реальный стресс от неэффективной анестезии гораздо опасней.
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Болезни и лекарства , Видео
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