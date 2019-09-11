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«Трупы токсичны и опасны». Малышева — об идее шведского ученого есть людей 

360tv.ru + ещё 13 22 минуты назад
Малышева высказалась о поедании трупов
Фото: 360tv.ru
Предложение шведского ученого есть мясо умершего человека во избежании последствий глобальных изменений климата недопустимо. Ведь таким образом Магнус Содерлунд поддерживает каннибализм, заявила в разговоре с «360» телеведущая Елена Малышева.
Мое мнение очень простое: когда люди едят людей — это называется каннибализм. В человеческом сообществе наложено табу на поедание друг друга, поэтому любое переступание запретной черты чревато
Елена Малышева.
По ее словам, «трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни». «Каннибализм — это преступление, и преступлением должен и остаться», — заключила телеведущая.
Коллега Малышевой по программе «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус также осудил такую идею.
«Это маразм какой-то. Он больной человек, этот шведский ученый. Любое проявление каннибализма — это аморально», — сказал он.
Тем не менее врач предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.
«Мы с вами только и делаем, что поедаем мертвое мясо. По составу белков, жиров, углеводов это мясо [человеческое] мало отличается от других типов мяс», — заявил медик.
По его словам, отличие состоит в том, что люди специально выращивают животных на убой.
Ранее шведский ученый Магнус Содерлунд во время выступления на научном кулинарном симпозиуме Gastro в Стокгольме предложил есть мясо умерших людей. По его мнению, это позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.
«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным Я должен сказать Я был бы готов хотя бы попробовать это», — сказал Содерлунд, отвечая на вопрос о его готовности попробовать человеческую плоть.
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Болезни и лекарства , Новости , Елена Малышева
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