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Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком 

360tv.ru + ещё 1 37 минут назад
Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком
Фото: pixabay
Около четырех тысяч человек, которые пострадали в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологией. К такому выводу пришли ученые, которые 15 лет наблюдали за жертвами событий 11 сентября.
В частности, специалисты следили за здоровьем шести тысяч жителей Нью-Йорка, десяти тысяч волонтеров и спасателей, которые помогли выжившим. Об этом сообщил научный журнал Lancet.
Федеральная программа помощи жертвам теракта, которая началась в 2004 году, охватила около десяти тысяч пострадавших.
На протяжении десяти лет они получали медицинскую, а также социальную и психологическую помощь. Летом 2019 года американские власти решили расширить группу людей, которые попадают под эту программу до 21 тысячи человек.
Из этого числа людей у четырех тысяч были найдены различные формы онкологии. В основном у больных зафиксирован рак простаты, рак кожи и рак грудных желез.
«Точно никто не может сказать, связано ли то или иное онкологическое заболевание непосредственно со взрывами башен-близнецов, — заявил руководитель медицинского подразделения Пожарной службы Нью-Йорка Давид Презант.
По его словам, исследования доказали, что число случаев заболевания раком среди данной группы возросло с 10 до 30% в последнее время.
Презант считает, что число больных онкологией увеличится из-за старения этих людей. Ведь у них может появится «возрастной» рак. Это опухоли, поражающие желудочно-кишечный тракт и легкие. Заболевания могут проявиться через 20-30 лет после катастрофы.
Четыре пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001 года были захвачены 19 террористами из группировки «Аль-Каида»*. Два лайнера врезались в здания башен Всемирного торгового центра. Третий борт террористы направили на Пентагон, четвертый также летел в Вашингтон, но разбился по дороге. В результате трагедии погибли 2977 человек.
*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Болезни и лекарства , Новости , Пентагон , Всемирный торговый центр , Аль-Каида
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