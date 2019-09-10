Стало известно, о чем сигнализирует онемение тела

Специалист рассказала, симптомом каких заболеваний может стать онемение тела

Потеря чувствительности в теле может свидетельствовать о развитии серьезного заболевания. Самый опасный вариант — это внезапно возникающее онемение, которое проявляется на фоне общего на первый взгляд благополучия. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказала врач Татьяна Шаповаленко

«Если онемение тела сопровождается слабостью, головной болью, нарушением движения, которое долго не восстанавливается, это очень тревожный сигнал, требующий срочных мер помощи», — сообщила специалист.

По ее словам, в таком случае необходимо обращаться за помощью к хирургу, невропатологу или вертебрологу. Кроме того, возникающее в теле онемение может быть симптомом таких заболеваний, как тромбоз, сахарный диабет, артрит, артроз. Также потеря чувствительности может свидетельствовать о наличии межпозвонковой грыжи, а также нехватке витаминов в организме.

Часто онемение вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви. В этих случаях, как отметила врач, потеря чувствительности в теле носит временный характер.

Ранее медики назвали неожиданные причины головной боли. Чаще всего этот неприятный симптом связывают с недосыпом, усталостью или выпитым накануне алкоголем. Оказывается, головная боль может появиться в силу самых разных причин.

Среди них — отказ от завтрака, слишком резкий запах парфюмерии, резкое изменение погоды, работа в ночную смену, «синдром отмены» болеутоляющих средств и продукты, содержащие тирамин.