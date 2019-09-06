Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие болезни передаются по наследству 

Рамблер 3 часа назад
Все, что родитель передает своем ребенку, находится в его ДНК. В ходе болезни гены могут повреждаться и передаваться по наследству. Ученым известны более 6000 недугов, которые переходят таким путем, но существуют и те, которые переходят к следующему поколению с 50% вероятностью.

Сахарный диабет

Существует несколько форм этого заболевания, и все они передаются с разной вероятностью. Так, у человека с диабетом первого типа риск родить ребенка с таким же заболеванием 10%. У больных диабетом второго типа риск возрастает до 80%. В геноме этих людей присутствует ряд изменений, и это доказано учеными. Пока достоверно неизвестно, какие именно гены передают болезнь, но врачи советуют всем, у кого в роду есть люди с сахарным диабетом, регулярно проходить обследования и сдавать кровь на определение уровня глюкозы.

Близорукость

Наследственность болезни обусловлена увеличениями в глазных яблоках. В результате такого изменения изображение фиксируется не в сетчатке глаза, а перед ней. Чаще всего заболевание проявляется у детей еще до наступления совершеннолетия. Если оба родителя страдают миопией, то вероятность того, что у них родится ребенок с таким заболеванием составляет 50%. В случае, если близорукостью страдает только один, риск понижается до 10%.

Гемофилия

Эта болезнь проявляется в патологии крови, которая изменяет ее свертываемость. Чаще синдром наблюдается только у мужчин, а женщины являются переносчиками и могут передать его детям. Если у родителей нет гемофилии, то вероятность рождения потомства с таким заболеванием практически равна нулю. Если хотя бы один родитель болен, то риск появления ребенка с такой же мутацией значительно повышается.
Комментарии2
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа
Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа
Как восстановить печень после алкоголя
Как восстановить печень после алкоголя27
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Кардиологи опровергли миф о вреде соли1
России грозит катастрофа с лекарствами
России грозит катастрофа с лекарствами81
В вейпах нашли опасные химикаты
В вейпах нашли опасные химикаты1
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Что нужно знать носителям первой группы крови
03:22
Что нужно знать носителям первой группы крови
ЗОЖ Наука
Как избавиться от кровоточивости дёсен
03:22
Как избавиться от кровоточивости дёсен
Народная медицина ЗОЖ
5 признаков, что вы едите слишком много соли
00:34
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Болезни и лекарства
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
02:52
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
00:28
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
Болезни и лекарства
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение