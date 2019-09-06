В России происходит катастрофа с лекарствами

В ближайшее время проблема с нехваткой лекарственных препаратов в больницах, аптеках и поликлиниках будет только усиливаться. По всей стране медицинские учреждения рапортуют о срыве планов по закупкам жизненно важных лекарств. Причина заключается в попытке удержать цены с помощью регулирования "сверху". Производители массово уходят с рынка, отказываясь работать себе в убыток. На демпинговых ценах настаивают власти согласно новой методике расчета цены по госконтрактам, вступившей в силу с января 2019 года.

В результате с начала года уже 47 тысяч тендеров на закупку медпрепаратов остались без заявок со стороны поставщиков. В Москве поставщики не пришли в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявленных аукционов. Был полностью сорван аукцион на поставку вакцин против папилломавируса человека, оставшийся без предложений со стороны производителей. В Псковской области и в Дагестане поставщики проигнорировали 45% гостендеров. В 24 регионах более чем треть аукционов вызвала у поставщиков лишь вежливое молчание.

Из 2,8 тысячи тендеров на поставку инсулина в стране сорвано 692, и страдающие диабетом люди и их роственники уже ощутили на себе нехватку этого препарата в аптеках. Из 573 объявленных тендеров по закупке вакцины от бешенства сорваны 429. Не явились поставщики на 251 тендер по закупкам препарата антипсихотического действия хлорпромазина и на 144 тендера по закупке иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита. Даже обычный физраствор многие больницы не смогли закупить в пределах того бюджета, который был им выделен: из 1840 тендеров поставщики проигнорировали более трети (683).

Недавно с критикой выступила даже проправительственная телеведущая Маргарита Симоньян

«Не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут. В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев. Мне трудно разобраться, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств. Что здесь — бюрократическое головотяпство, лоббизм, коррупция, убийственное равнодушие, неповоротливость законодателей или еще какая напасть», —

пожаловалась телеведущая. В то же время фармэксперт Елена Григоренко назвала происходящее "крахом системы".

Пропадают из доступа лекарства, внесенные в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Именно на них решили несколько лет назад регулировать цены. Уже три года, как в России нет противостолбнячной сыворотки из крови человека, потому что российский производитель прекратил ее выпуск — эта вакцина необходима новорожденным, которым теперь или не ставят вакцинацию вообще, или делают ее из конской сыворотки, могущей вызвать осложнения вплоть до летальных. Нет онкаспара, который нужен детям с лимфолейкозом. Пока препараты, входящие в список ЖНВЛП, пропадают с рынка, цены на "обычные" препараты растут — так производители пытаются восполнить выпадающие доходы.

"Никто не будет продавать продукцию с отрицательной рентабельностью", —

пояснил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов

Всего с рынка уже исчезло более 700 наименований лекарств. Продолжающееся падение курса рубля только усугубляет ситуацию. Новые препараты не приходят в связи с тем, что процесс регистрации в России до предела забюрократизирован. Фармэксперты ожидают катастрофического ухудшения ситуации с медпрепаратами в стране уже в первом квартале 2020 года.