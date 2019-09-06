Депрессия грозит возникновением 20 опасных заболеваний

Австралийские ученые выяснили, что большое депрессивное расстройство является генетической причиной более двухсот серьезных заболеваний.

Специалисты пришли к такому выводу, изучив данные свыше 337 тысяч человек, которые хранятся в британском биобанке. С помощью генетического анализа они исследовали связь между депрессией и возникновением 925 заболеваний, и в 22 случаях она оказалась явной.

Среди болезней, напрямую связанных с депрессией, ученые выделили астму, гастроэнтерит, расстройства мочевыделительной системы, эзофагит и ишемическую болезнь сердца.

Эксперты уверены, — все это говорит о том, что люди, страдающие от психических расстройств имеют более высокие показатели заболеваемости организма:

«Наше исследование ставит точку в вопросе, что появилось первым — курица или яйцо, показывая, что депрессия вызывает болезнь, а не наоборот».

Дабы уменьшить последствия ментальных болезней, медики советуют придерживаться здорового образа жизни и следить за своим питанием.