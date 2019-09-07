Почему йод нужно выкинуть из аптечки

Раствор йода — пожалуй, самая популярная вещь в аптечке каждого россиянина. Мы используем йод для лечения ран у детей и для лечения ран собственных. Многие используют раствор йода для полоскания рта во время болезни, а между тем эксперты считают, что от йода в доме лучше избавиться раз и навсегда.

Дело в том, что спиртовой раствор йода дает множество побочных реакций. Среди них химический ожог кожи или слизистой оболочки, различные аллергические реакции и даже заболевания щитовидной железы.

Если совсем избавляться от йода не хочется, лучше заменить спиртовой раствор на более "деликатный" водный раствор йода, который обладает точно такими же свойствами. Кроме того, вместо йода можно использовать синтезированные дезинфицирующие продукты — хлоргексидин, мирамистин, бетадин и другие. Они не только обладают обеззараживающим эффектом, но и уничтожают вирусы.