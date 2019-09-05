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Ранняя смерть и скачки сахара: почему вам нужно отказаться от диетических напитков 

Рамблер 2 часа назад
Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, употребление диетической газировки напрямую связано с продолжительностью жизни. К такому выводу эксперты пришли после эксперимента, в котором приняли участие порядка 500 тысяч людей из 10 разных стран.
Если верить докладу организации, употребление безалкогольных напитков с искусственными подсластителями повышает риск преждевременной смерти.
Многие убеждены, что диетические напитки гораздо полезнее обычных из-за того, что они не содержат сахара и, как следствие, калорий. Однако это совсем не означает, что такое питье безвредно, поэтому эксперты призывают людей заменить все безалкогольные напитки чистой водой.
Ученые считают, что искусственные подсластители увеличивают риск преждевременной смерти, поскольку после выпитого низкокалорийного напитка человек не чувствует насыщения, из-за чего съедает больше пищи. А это приводит к скачкам сахара в крови.
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Болезни и лекарства , Видео , ВОЗ
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