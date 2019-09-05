Синдром Туретта: как понять, что сквернословие — это болезнь

В русском языке бранные слова — это объемный лексический пласт, которым так или иначе пользуется огромное количество людей. Как часто они делают это зависит от множества факторов: воспитание, болевой порог, уровень стресса и других вещей. Однако порой сквернословие — это не просто манера общения, а симптом заболевания. Но как определить это?

Как ведет себя больной с синдромом Туретта

Синдром Туретта — это комплекс кратковременных движений и звуков, которые возникают, как правило, непредсказуемо и время от времени повторяются. В нашем случае это мат, который сопровождается непристойными жестами. Интересно, что человек отдает себе отчет в том, что он говорит, вот только контролировать этот процесс он не в состоянии.

Специалисты из Йельского университета провели исследование и выяснили, что в 10% случаев пациенты с синдромом Туретта, осознающие, что их тик сейчас перерастет в нецензурную брань, пытаются держать себя в руках, а затем "выливать" все это в более уединенном месте. Если сделать это им не удается, и они начинают некрасиво вести себя на публике, такие люди тут же испытывают стыд.

Остальные 90% признались экспертам в том, что не сдерживают порывы, когда им хочется разразиться бранью, зато потом они чувствуют почти физическое удовлетворение. Однако ни у кого из опрошенных не было обнаружено умственных отклонений или даже намеков на антисоциальное поведение.

Почему возникает заболевание

Дело в том, что у людей с синдромом Туретта в дополнительной моторной области мозга повышена концентрация гамма-аминомасляной кислоты. Эта жидкость — главный тормозной медиатор головного мозга. Его избыток у людей с данным синдромом говорит о попытках нейромозговых структур подавить активность в тех участках, где возникают импульсы, провоцирующие ненужную активность и спонтанную речь.

Кроме того, синдром Туретта нередко возникает вследствие редких мутаций в определенных генах или структурных мутаций.