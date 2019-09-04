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Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека 

Рамблер 4 часа назад
Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти. В отличие от тех людей, кто не позволяет себе пить газированный напиток чаще раза в месяц.
Ученые собирали данные на протяжении 19 лет среди представителей из 10 стран Европы. В самом начале ни у кого из них не было зафиксировано рака, сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Но впоследствии у тех, кто не мог отказать себе в газировке, начались серьезные проблемы с желудком.
Помимо этого, эксперты провели еще одно исследование, в котором приняли участие более 100 жителей Франции. Оно показало, что употребление даже маленького стаканчика сладкой газировки каждый день увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
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