Стали известны основные факторы развития рака

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Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака 

Рамблер 2 часа назад
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн назвал главные факторы развития онкологических заболеваний. Среди них курение, вирус папилломы человека, алкоголизм и чрезмерное употребление красного мяса.
Так, известно, что курение увеличивает риск развития рака в 20-30 раз, а вирус папилломы человека серьезно влияет на возникновение проблем с женским здоровьем и появление рака. ротоглотки. Онколог также подчеркнул, что состояние нашего здоровья лишь на 15% связано с генотипом. Все остальное — тот образ жизни, которого мы придерживаемся.
Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что, по мнению россиян, главными причинами возникновения раковой опухоли являются плохая экология, нездоровое питание, курение, плохая наследственность и употребление алкоголя.
Болезни и лекарства , Видео , Андрей Каприн , Минздрав РФ , ВЦИОМ
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