Стали известны основные факторы развития рака

Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн назвал главные факторы развития онкологических заболеваний. Среди них курение, вирус папилломы человека, алкоголизм и чрезмерное употребление красного мяса.

Так, известно, что курение увеличивает риск развития рака в 20-30 раз, а вирус папилломы человека серьезно влияет на возникновение проблем с женским здоровьем и появление рака. ротоглотки. Онколог также подчеркнул, что состояние нашего здоровья лишь на 15% связано с генотипом. Все остальное — тот образ жизни, которого мы придерживаемся.