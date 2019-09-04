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Врачи назвали анализы, которые бессмысленно сдавать 

Рамблер 2 часа назад
Специалисты рассказали об анализах, на которые не стоит тратить деньги, ведь они попросту бессмысленны. Врачи выявили как минимум 8 подобных медицинских исследований.
Среди них анализ на лептин, показатели которого сигнализируют об ожирении. Как правило, если человек страдает от переедания, очевидно, чего лептин у него понижен.
Женщинам, планирующим беременность, вполне можно отказаться от анализа на определение уровня кортизола. Показатели этого гормона колеблются даже от незначительного стресса, поэтому общая картина все равно не будет объективной.
Кроме того, по мнению медиков, бесполезны обследования на наличие вируса Эпштейна-Барра и цитомегаловируса. Как правило, люди переносят эти заболевания в раннем детстве, поэтому антитела в организме сохраняются.
Другой популярный, но бессмысленный анализ — на хеликобактер пилори, поскольку он совершенно не информативен. Вместо него лучше провести гастроскопию или биопсию.
И наконец, не стоит забывать и о том, что вы не получите пользы от анализов на тиреотропный гормон и остеокальцин. Выявлять уровень инсулина и С-пептида можно раз в год, а не каждые шесть месяцев, как думают многие.
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Болезни и лекарства , Видео
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