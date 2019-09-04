У россиян появится новая вакцина от гриппа

В России начнут использовать новую вакцину от гриппа

Медики планируют заменить трехвалентную вакцину от гриппа на четырехвалентную до 2023 года. Она сможет защитить человека сразу от трех штаммов вируса.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова также отмечает, что новую вакцину начнут использовать в России уже в этом году. Однако пока ей будут прививать лишь людей из самых высоких групп риска. Впоследствии за четыре года планируется полностью перейти на новый препарат.