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Пережив кому, мужчина возомнил себя героем сериала 

Рамблер 1 час назад
Пережив кому, мужчина возомнил себя героем сериала
Фото: depositphotos.com
Австралиец впал в кому после несчастного случая, а, когда очнулся, решил, что является героем сериала.
Как-то раз на вечеринке в пабе 49-летний Ноэль Стоуэрс получил удар по голове от незнакомца. При падении у мужчины случилось внутреннее кровотечение, и он впал в кому.
Мужчина очнулся через 17 дней с полной уверенностью в том, что он Бэзил Фолти из британского ситкома 70-х годов "Фолти Тауэрс". Сериал повествовал о надменном и циничном владельце отеля, который всю жизнь мечтал принадлежать к более высокому социальному классу. Однако все его попытки добиться успеха заканчивались провалом.
Позже Стоуэрс рассказал, каково было чувствовать себя буквально другим человеком:
«Я вел себя как Бэзил в сериале, как ни странно. Это была одна из самых сумасшедших вещей, которые со мной когда-либо происходили».
Чтобы окончательно выздороветь, австралийцу пришлось потратить полгода на реабилитацию. Ему пришлось восстанавливать навыки общения и словарный запас, а чувство вкуса и обоняние он потерял навсегда.
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