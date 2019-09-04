Пережив кому, мужчина возомнил себя героем сериала

Австралиец впал в кому после несчастного случая, а, когда очнулся, решил, что является героем сериала.

Как-то раз на вечеринке в пабе 49-летний Ноэль Стоуэрс получил удар по голове от незнакомца. При падении у мужчины случилось внутреннее кровотечение, и он впал в кому.

Мужчина очнулся через 17 дней с полной уверенностью в том, что он Бэзил Фолти из британского ситкома 70-х годов "Фолти Тауэрс". Сериал повествовал о надменном и циничном владельце отеля, который всю жизнь мечтал принадлежать к более высокому социальному классу. Однако все его попытки добиться успеха заканчивались провалом.

Позже Стоуэрс рассказал, каково было чувствовать себя буквально другим человеком:

«Я вел себя как Бэзил в сериале, как ни странно. Это была одна из самых сумасшедших вещей, которые со мной когда-либо происходили».

Чтобы окончательно выздороветь, австралийцу пришлось потратить полгода на реабилитацию. Ему пришлось восстанавливать навыки общения и словарный запас, а чувство вкуса и обоняние он потерял навсегда.