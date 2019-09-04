Как распознать злокачественную родинку

Появление новой родинки на теле или видоизменение старых у самых мнительных из нас сразу вызывают подозрение на развитие рака кожи. И это хорошо, ведь только постоянное наблюдение за новообразованиями на теле может уберечь от опасного для жизни заболевания. Именно поэтому необходимо уметь различать злокачественные и нормальные новообразования. Как это сделать — в новом материале WMJ.ru!

По данным исследования британских ученых, приведенном The Sun, каждый день от рака кожи погибает семь жителей Англии. Только недавно мы рассказывали об опасностях новообразований и вреде, который приносят бородавки. На этот раз в центре внимания специалистов оказались смертельно опасные родинки. Среди всех существующих типов стоит выделить следующие злокачественные характеристики: белые и гладкие; красные и твердые, напоминающие шишку; кровоточащие; с твёрдой коркой; зудящие и, наконец, безболезненные язвы. В основном, подобные образования возникают на лице, шее, спине и руках — зонах активного воздействия солнца. Именно УФ-лучи — главные причины появления первых признаков рака кожи.

Выделяют следующие признаки рака кожи: меланому, базально-клеточную карциному и плоскоклеточный рак. В первом случае, признаком меланомы выступают асимметричные пятна темного оттенка. Этому заболеванию чаще подвержены люди с бледной кожей и веснушками. Сначала родинки имеют тенденцию расти наружу, а спустя время устремляются в глубокие слои эпидермиса и разрастаются по всему организму. Чем раньше обратиться к специалисту с подобными симптомами, тем быстрее можно избавиться от злокачественной опухоли и предотвратить тяжелые последствия. Во втором случае, болезнь поражает внешние слои клеток кожи и выражается выпуклыми прозрачными кровеносными сосудами. Они редко распространяются на другие части тела, однако в 75% случаях такие родинки приводят к скорому развитию заболевания. Обычно на ранней стадии эту форму рака кожи можно полностью вылечить. В третьем случае рак также развивается в верхних слоях кожи и характеризуется открытыми гнойными образованиями с активным кровотечением и чешуйчатой хрустящей шапкой. При своевременном обнаружении его также можно вылечить. В противном случае, будет необходима операция по удалению пораженного участка кожи.

Врачи рекомендуют следить за любыми изменениями на поверхности кожи и обращаться к специалисту при возникновении любых новообразований.