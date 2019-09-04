Врачи приняли смертельную болезнь за простуду и погубили ребенка

Доктора поздно осознали, что симптомы простуды на самом деле сигнализировали о смертельной болезни.

Однажды пятилетняя Ава Макфарлейн оказалась в больнице. Родителей забеспокоила сонливость девочки, повышенная температура, сыпь и проблемы с дыханием. Однако медики прописали ребенку только парацетамол и ибупрофен от простуды и отправили семью домой.

Вернувшись, родители увидели, что состояние их дочки ухудшается. Сыпь стала более явной, а ноги приобрели серый оттенок. Врачи сказали, что у Авы обезвоживание. Ребенку давали жидкость, но это не помогало, и тогда было решено ввести девочку в искусственную кому.

С каждым днем состояние пациентки ухудшалось, и уже спустя два дня девочка умерла от сепсиса, вызванного инфекционно-токсическим шоком.

Сейчас по данному делу ведется судебное разбирательство.