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Врачи приняли смертельную болезнь за простуду и погубили ребенка 

Рамблер 2 часа назад
Доктора поздно осознали, что симптомы простуды на самом деле сигнализировали о смертельной болезни.
Однажды пятилетняя Ава Макфарлейн оказалась в больнице. Родителей забеспокоила сонливость девочки, повышенная температура, сыпь и проблемы с дыханием. Однако медики прописали ребенку только парацетамол и ибупрофен от простуды и отправили семью домой.
Вернувшись, родители увидели, что состояние их дочки ухудшается. Сыпь стала более явной, а ноги приобрели серый оттенок. Врачи сказали, что у Авы обезвоживание. Ребенку давали жидкость, но это не помогало, и тогда было решено ввести девочку в искусственную кому.
С каждым днем состояние пациентки ухудшалось, и уже спустя два дня девочка умерла от сепсиса, вызванного инфекционно-токсическим шоком.
Сейчас по данному делу ведется судебное разбирательство.
Болезни и лекарства , Видео
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