Названы основные факторы развития рака 

Курение, вирус папилломы человека, чрезмерное потребление алкоголя и красного мяса являются основными факторами развития рака, заявил в кулуарах ВЭФ — 2019 главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Например, курение, известно, в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки, известно, что асбесты и красители разнообразные тоже влияют, это доказано, чрезмерное потребление алкоголя и красного мяса тоже влияет на развитие некоторых локализаций. Мы с вами должны понимать, что примерно 15% — это наш генотип. Остальное — тот образ жизни, который мы с вами ведём»,
— сказал Каприн.