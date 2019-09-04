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Названы основные факторы развития рака 

Rambler News Service + ещё 3 29 минут назад
Названы основные факторы развития рака
Фото: depositphotos
Курение, вирус папилломы человека, чрезмерное потребление алкоголя и красного мяса являются основными факторами развития рака, заявил в кулуарах ВЭФ — 2019 главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Например, курение, известно, в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки, известно, что асбесты и красители разнообразные тоже влияют, это доказано, чрезмерное потребление алкоголя и красного мяса тоже влияет на развитие некоторых локализаций. Мы с вами должны понимать, что примерно 15% — это наш генотип. Остальное — тот образ жизни, который мы с вами ведём»,
— сказал Каприн.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ
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