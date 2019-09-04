Пролапс: симптомы и лечение

Компания «Kegel8» занимается лечением заболеваний, связанных со слабыми мышцами тазового дна. Стефани Тейлор — управляющий директор данной компании решали дать совет женщинам после одного из неудачных случаев самолечения, сообщает Daily Mail.

Жительница Канады, которая пожелала остаться неизвестной, попыталась самостоятельно избавиться от пролапса (опущенных или выпавших органов малого таза). Сделать это она решила традиционным китайским методом — посидеть над кипящей водой, настоянной на травах в течение двадцати минут. Однако, вместо желаемого результата женщина получила сильнейшие ожоги.

«Нет ничего хорошего в том, чтобы сидеть на корточках над тем, что по сути является травяным чаем. Мало того, что вы не получите никакой пользы, то можете еще и травмировать себя».

Совет Стефани включает в себя регулярную практику упражнений Кегеля при помощи подручных средств и специальных приспособлений.

«Большинство случаев опущения или выпадения органов можно полностью вылечить. Интимный уход должен стать для вас таким же важным, как и чистка зубов. Большинство считает, что пролапс — это болезнь, которая приходит с возрастом. Однако, это не так — заболевание может появиться у любой женщины и даже у мужчин».

«Мышцы малого таза, как и другие, нужно тренировать. Они станут сильнее и смогут смогут удерживать органы на месте, что предотвратит появление пролапса».

Выпадение органов малого таза может вызвать такие симптомы, как тяжесть в нижней части живота и влагалище, потерю интимных ощущений или производительности, боль и дискомфорт, а также проблемы с мочеиспусканием.

Практика упражнений Кегеля не только помогает избежать этого состояния, но и поможет справиться с уже существующей проблемой.