Что надо знать о бисептоле

Бисептол пользуется популярностью у россиян еще с советских времен. Его пьют при любом недомогании как взрослые, так и дети. Между тем при обычных простудах куда полезнее для здоровья не принимать никаких таблеток, чем пить бисептол.

Состав препарата

Каждая таблетка содержит два действующих вещества (отсюда приставка "би" в названии). Это сульфаметоксазол и триметоприм. Первое вещество борется с бактериями путем нарушения синтеза кислот в их клетках, второе мешает восстановлению этих кислот, и на пару они не дают бактериям разможаться. Бисептол — старое антибактериальное лекарственное средство группы сульфаниламидов, которое применяется с середины XX века.

"Побочки"

Среди противопоказаний в инструкции к бисептолу указаны повышенная чувствительность, беременность, заболевания печени и почек. Это лекарство действительно часто вызывает аллергические реакции и дает тяжелую нагрузку на почки и печень. Но главная его опасность не в этом. Бисептол известен своей способностью провоцировать заболевания кровеносной системы, в том числе такие, как агранулоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, мегалобластическая анемия и гипотромбинемия. Именно из-за высокой опасности для кроветворной системы к бисептолу на Западе относятся с большой осторожностью.

Бисептол на Западе

На Западе лекарство с таким составом известно как Ко-тримоксазол и продается аптеками исключительно по рецепту лицам старше 12 лет. Бесконтрольное употребление бисептола, как это принято в России, в цивилизованных странах запрещено. Учитывая тяжесть возможных побочных эффектов, бисептол назначают только в случае реальных бактериальных инфекций: воспаления мочеполовой системы, бронхита, воспаления легких.

Бисептол при гриппе

При гриппе и других вирусных заболеваниях бисептол абсолютно бесполезен, поскольку он умеет бороться только с бактериями. Употребляя бисептол при рините, гриппе и других ОРВИ, вы только увеличиваете нагрузку на организм. Лучше лежать в кровати, пить горячий чай и дать организму возможность самостоятельно победить вирус.