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Вещи, о которых стоит забыть при походе в аптеку 

SM News 4 часа назад
Вещи, о которых стоит забыть при походе в аптеку
Фото: SM News
Болеть — всегда плохо и неприятно. Однако, когда мы чувствуем симптомы болезни, сразу идем в аптеку с уверенностью в том, что знаем все о грамотном выборе лекарства. К сожалению, многие наши знания давно устарели, а некоторые вообще оказались мифами. В этой статье — три таких заблуждения, о которых стоит забыть при походе в аптеку.

1. Высокое качество = высокая стоимость

Реклама и недобросовестные производители говорят нам, что чем дороже лекарство, тем больший эффект оно дает. На самом деле, среднестатистический покупатель не задумывается о том, что большую часть стоимости того или иного препарата составляет его внешний вид, упаковка, постоянное мелькание в рекламе и наценка.
К сожалению, только люди с большим опытом в вопросах фармакологии или люди старшего поколения понимают, что лекарства, стоящие на 100 или 200 рублей дешевле, действуют ничуть не хуже их дорогих аналогов.
Приходя в аптеку, стоит помнить о том, что лекарство должно быть, в первую очередь, эффективным, а не красивым и разрекламированным.
На просторах интернета, кстати, есть целые статьи, где сравниваются два препарата одинаковых по механике действия, но разных по цене. Владея этой информацией, вы сможете сэкономить немало денег при очередном походе в аптеку.

2. Гомеопатия = безвредность

Гомеопатия — это один из методов лечения болезни малыми дозами лекарств, которые в больших дозах у здорового человека вызовут симптомы этой болезни.
Гомеопатические препараты содержат в своем составе очень маленькие дозы активных веществ. Именно по этой причине больные принимают их в течение продолжительного срока. Однако, они забывают тот факт, что многие вещества, входящие в состав данного лекарства, способны накапливаться в организме.
В результате накопленные вещества дают побочные эффекты, а последствия их воздействия могут быть самыми разнообразными, и их не всегда удается предугадать. Кроме этого, некоторые гомеопатические средства в составе содержат компоненты, которые вообще никогда не тестировались. И в целом, гомеопатия не является отдельной наукой и по факту является плацебо, рассчитанной на чересчур доверчивых людей.

3. Дозировка, указанная в инструкции = дозировка, необходимая именно вам

Часто случается такая ситуация. Вы побывали у доктора на приеме, вас обследовали, назначили лечение в соответствии с Вашими анализами, прописали необходимую дозировку того или иного лекарства. Вы приобретаете его в аптеке, но в инструкции указано, что вам необходимо принимать по 3 таблетки в день, когда доктор прописал по 2.
Пациент в итоге принимает решение, лечиться по "бумажке", а не по рекомендации специалиста.
Не стоит считать, что врач глупее производителя. Он назначает дозировку, исходя из вашего состояния и множества других факторов.
Производителю, конечно, выгодно продать вам как можно больше упаковок лекарства, потому что от этого зависит его выручка. Доктор, в свою очередь, заботится о вас и ему лучше знать, какая дозировка необходима именно вам.
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