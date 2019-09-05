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Назван явный признак скорого инфаркта 

Lenta.ru + ещё 4 54 минуты назад
Назван явный признак скорого инфаркта
Фото: Lenta.ru
Избыточная масса тела у мужчин подросткового возраста связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступ) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Ученый рассказала, что, например, увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 2,64 раза риска возникновения инфаркта миокарда, а увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 3,05 раза вероятности появления сердечного приступа.
В представленном исследовании приняли участие почти 1,7 миллиона подростков, родившихся между 1950-м и 1987 годом, которые, пройдя в 18 лет медицинское обследование, были зачислены на обязательную военную службу. Впоследствии мужчины находились под наблюдением с 1969-го по 2016 год, в течение которых было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда случался в возрасте 50 лет.
«Наш вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности. Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов. Родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи», — сказала Аберг.
В августе ученые Исфаханского кардиологического исследовательского института (Иран) на конгрессе Европейского общества кардиологов сообщили, что регулярное употребление в пищу несоленых орехов связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
В августе 2015 года международный коллектив ученых опубликовал статью в журнале PeerJ, в которой описывалась связь степени упитанности и возраста женщин с их физической привлекательностью.
ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23 килограммам на квадратный метр. Нормой считается ИМТ, равный 18,5—24,99 килограммам на квадратный метр.
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