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Лекарства, повышающие холестерин 

Рамблер 55 минут назад
Чаще всего уровень холестерина повышается от неправильного питания, лишнего веса и вредных привычек. Есть и те причины, которые от нас не зависят, например, наследственность. Однако не все знают, что уровень холестерина может повышаться из-за некоторых препаратов.
Чтобы понять, действительно ли вредны эти препараты, нужно проконсультироваться с врачом. Они могут повышать холестерин не во всех случаях, а только в некоторых. Поэтому, для того, чтобы отменять и вводить новые препараты, необходимо обратиться к врачу.

Бета-блокаторы

Такой тип лекарств применяют для снижения давления и пульса. Чаще всего в эту группы входят препараты с окончанием "лол": корвалол, валидол и так далее. Они могут поднять уровень "плохого" холестерина и понизить уровень "хорошего". В некоторых случаях эти перепады незначительны, а некоторые люди не могут вылечиться без этих лекарств. Поэтому, отменять их необязательно.

Препараты для лечения ВИЧ

Излечиться от ВИЧ невозможно, но есть препараты, которые облегчают симптомы и помогают организму оправиться. Их называют антиретровирусной терапией. Она очень дорогая и несет за собой массу побочных эффектов, в том числе и повышение холестерина. Такой способ лечения очень помогает больным: позволяет продлить жизнь, родить здоровых детей и не заражать окружающих.

Половые гормоны

У некоторых людей не хватает их половых гормонов: мужского — тестостерона и женского — прогестерона. Соответственно, когда они испытывают с этим проблемы, им назначают прием дополнительных препаратов. Раньше считалось, что подобные препараты защищают и укрепляют сосуды, но последние исследования доказали, что они портят показатели липидного сектора.
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Болезни и лекарства , Видео
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