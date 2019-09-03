Что такое «синдром диабетической стопы»

Синдром диабетической стопы — так называют изменения стоп во время заболевания. Тогда у мягких тканей стопы появляется повышенная чувствительность и подверженность травмам.

Такие изменения могут привести к формированию язв и гангрен. Поэтому, при сахарном диабете ноги требуют повышенного внимания. Иногда даже самый незначительный симптом может спасти от нежелательных последствий.

Симптомы

Постоянно мерзнущие ноги

Если у вас постоянно мерзнут ноги, это значит, что в них плохо циркулирует кровь. Такой симптом вместе с высоким сахаром ведет к медленному заживлению ран и плохой регенерации клеток. Таким людям нужно быть внимательнее и стараться обращать внимание на любые раны и отеки в ногах.

Онемение

Такой симптом поражает нервы и ведет к снижению чувствительности ног. Так человек перестает воспринимать боль, вибрации и перестает ощущать маленькие трещины и раны на ступнях. Это очень опасно, так как даже в самую маленькую царапину могут проникнуть вредные бактерии и микроорганизмы, вызывающие воспалительные процессы.

Другие симптомы

Определить "синдром диабетической стопы" можно, если вы часто чувствуете жжение и покалывание в ногах, у вас снижена чувствительность стоп или долго заживают раны, на месте которых появляются язвы.

Диагностика

Если у вас есть подобные симптомы, необходимо обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильное и точное лечение. Сначала терапевт отправляет к хирургу, который, в свою очередь, отправляет на ультразвуковые и другие обследования. Чаще всего это: измерение давления в сосудах стоп, оценка кровотока и исследование нервной системы.