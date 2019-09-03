Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему избегать интима после 50 лет вредно 

Рамблер 2 часа назад
Ни для кого не секрет, что зачастую с возрастом супруги занимаются сексом все реже и реже. Нередко случается и так, что после 50 лет интимная жизнь пары и вовсе сходит на нет. Причин тому может быть множество: от плохого самочувствия до отсутствия влечения друг к другу. Обычно люди предпочитают не делать из этого большой проблемы, а между тем недостаток половой жизни может сильно навредить здоровью.
Если верить ученым, мужчины, которые на шестом десятке имеют мало сексуальных контактов, повышают риск развития серьезных заболеваний. Что интересно, у женщин связь между насыщенностью половой жизни и заболеваниями исследователи не выявили. Однако многие дамы признавались, что чувствуют себя хуже при отсутствии секса.
Такую зависимость эксперты выявили, проанализировав данные около шести тысяч пожилых мужчин и женщин. Оказалось, что представители сильного пола, пренебрегающие интимом, на 63% больше рискуют заработать рак, а также на 41% увеличивают вероятность развития онкологии. В то же время мужчины, ведущие активную половую жизнь, меньше рискуют заболеть диабетом или артритом.
Именно поэтому специалисты не рекомендуют пускать интимную жизнь на самотек. Ведь секс не только предупреждает серьезные заболевания, но и еще и способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые благоприятно сказываются на самочувствии.
Комментарии2
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лекарства, повышающие холестерин
Лекарства, повышающие холестерин1
Что такое «синдром диабетической стопы»
Что такое «синдром диабетической стопы»
Как справиться с головной болью без таблеток
Как справиться с головной болью без таблеток2
О каких серьезных заболеваниях говорит боль в шее
О каких серьезных заболеваниях говорит боль в шее
Мальчик ослеп и оглох из-за «диеты» на фастфуде
Мальчик ослеп и оглох из-за «диеты» на фастфуде
Видео
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
При каких заболеваниях противопоказана баня
03:29
При каких заболеваниях противопоказана баня
ЗОЖ
Мальчику сделали кишечник из его же тканей
03:04
Мальчику сделали кишечник из его же тканей
Новости
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
00:40
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
Болезни и лекарства
Чем опасно отсутствие секса после 50 лет
02:18
Чем опасно отсутствие секса после 50 лет
ЗОЖ
Есть ли «гей-ген»? Ученые теперь знают точно
00:29
Есть ли «гей-ген»? Ученые теперь знают точно
Наука Новости
Продукты, которые засоряют сосуды
02:43
Продукты, которые засоряют сосуды
ЗОЖ
Как стать донором яйцеклеток в России
04:44
Как стать донором яйцеклеток в России
Наука
Почему даже в жару надо пить теплую воду
03:01
Почему даже в жару надо пить теплую воду
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение