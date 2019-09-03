Почему избегать интима после 50 лет вредно

Ни для кого не секрет, что зачастую с возрастом супруги занимаются сексом все реже и реже. Нередко случается и так, что после 50 лет интимная жизнь пары и вовсе сходит на нет. Причин тому может быть множество: от плохого самочувствия до отсутствия влечения друг к другу. Обычно люди предпочитают не делать из этого большой проблемы, а между тем недостаток половой жизни может сильно навредить здоровью.

Если верить ученым, мужчины, которые на шестом десятке имеют мало сексуальных контактов, повышают риск развития серьезных заболеваний. Что интересно, у женщин связь между насыщенностью половой жизни и заболеваниями исследователи не выявили. Однако многие дамы признавались, что чувствуют себя хуже при отсутствии секса.

Такую зависимость эксперты выявили, проанализировав данные около шести тысяч пожилых мужчин и женщин. Оказалось, что представители сильного пола, пренебрегающие интимом, на 63% больше рискуют заработать рак, а также на 41% увеличивают вероятность развития онкологии. В то же время мужчины, ведущие активную половую жизнь, меньше рискуют заболеть диабетом или артритом.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют пускать интимную жизнь на самотек. Ведь секс не только предупреждает серьезные заболевания, но и еще и способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые благоприятно сказываются на самочувствии.