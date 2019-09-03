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О каких серьезных заболеваниях говорит боль в шее 

Рамблер 3 часа назад
Нередко неприятные ощущения в области шеи — последствие физических нагрузок, которое довольно быстро проходит. Но порой боль в этом участке тела может предупреждать о серьезных заболеваниях.
Например, об остеоартрозе. Если боль в шее возникла неожиданно, чаще всего это свидетельствует об излишней подвижности позвонков, которая возникает у людей после 50 лет. Усугубляет ситуацию малоподвижный образ жизни и даже излишняя тревожность.
Шейная боль не всегда связана с возрастом, иногда она встречается и у молодых людей. Обычно ее причиной становится мышечный спазм. Кроме того, проблемы с шеей сигнализируют о радикулите этой части тела, — от него, как правило, страдают люди старше 40 лет.
Помимо прочего, люди, столкнувшиеся с болью в шее, могут даже не подозревать о том, что в их организме происходят аутоиммунные процессы, поражающие костную ткань и суставы. Порой неприятные ощущения в шее — это симптом менингита, полиомиелита и даже опоясывающего лишая.
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Болезни и лекарства , Видео
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