Что расскажет о человеке группа крови

Что расскажет о тебе группа крови?

Знать свою группу крови важно не только на случай операции. Группа крови влияет на нашу склонность к набору веса и даже настроение.

Рацион питания

Группа крови влияет на способность организма устаивать те или иные элементы. Именно поэтому, когда одни едят и не толстеют, другие проводят часы в спортивном зале.

1-я группа крови: нежелательно употребление вредных белков, которыми богаты зерновые культуры, бобовые, молочные продукты и яйца.

2-я и 4-я группы крови: сложности с расщеплением жирных кислот. Рекомендуется ограничить употребление жирной тяжёлой пищи.

3-я группа крови: иммунитет у людей с третьей группой выше, чем у остальных, поэтому у них реже бывают проблемы с пищеварением и аллергии.

Одно время были популярны диеты по группе крови. На самом деле эффективность их не доказана, но зная особенности своего организма, можно скорректировать рацион и тем самым нормализовать вес.

Реакция на стресс

В стрессовой ситуации (на работе, дома, в очереди в поликлинике) надпочечники выбрасывают в кровь гормон — кортизол.

В кровь 1 и 2 группы при стрессе попадает больше кортизола, поэтому обладатели этих групп более эмоциональны и менее терпеливы.

Темперамент

Обладатели 1 группы крови упрямые, но при этом спокойные. Их сложно вывести из себя. Чего не скажешь о людях, в чьих венах течет кровь второй группы.

Людей 2 группы крови отличает подвижная нервная система. Они, как правило, чувствительны, ранимы и эмоциональны.

Носители 3 группы крови уравновешенны и оптимистичны.

А люди с 4 группой крови импульсивны. В Японии по группе крови определяют не только темперамент, но и личностные качества и работоспособность. Вот как группа крови отражается на темпераменте:

Способности к спорту

1-я группа крови: носители первой группы наиболее выносливы, наверное поэтому профессиональных спортсменов много обладателей этой группы крови. Подходящие виды спорта — борьба и легкая атлетика.

2-я группа крови: наиболее подходят технические виды спорта, такие как фехтование и хоккей.

3-я группа крови: быстро схватывают и показывают прогресс. Подходящие виды спорта: единоборства и направления, где необходимы скорость и хорошая координация движений.

4-я группа крови: носители этой группы крови самые сильные. Подходят виды спорта, связанные с поднятием тяжестей, силовые тренировки.

Это лишь рекомендации и не стоит выбирать спорт лишь исходя из соответствия группе крови. Любой спорт хорош.

Предрасположенность к заболеваниям

Группа крови влияет на расположенность к определённым заболеваниям наравне с наследственностью. Речь идет о риске развития таких серьезных заболеваниях как рак.

1-я группа крови: рак кожи. Реже других болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2-я группа крови: рак желудка и язва.

3-я группа крови: рак пищевода и желчевыводящих протоков

4-я группа крови: рак поджелудочной железы

Кроме этого у людей со 2-й и 3-й группами крови чаще диагностируют сердечно-сосудистые заболевания.

Анализ по группе крови — не инструкция к действию, но она помогает лучше узнать и понять себя.