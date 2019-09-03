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Что расскажет о тебе группа крови? 

SM News 6 часов назад
Что расскажет о человеке группа крови
Фото: SM News
Знать свою группу крови важно не только на случай операции. Группа крови влияет на нашу склонность к набору веса и даже настроение.

Рацион питания

Группа крови влияет на способность организма устаивать те или иные элементы. Именно поэтому, когда одни едят и не толстеют, другие проводят часы в спортивном зале.
1-я группа крови: нежелательно употребление вредных белков, которыми богаты зерновые культуры, бобовые, молочные продукты и яйца.
2-я и 4-я группы крови: сложности с расщеплением жирных кислот. Рекомендуется ограничить употребление жирной тяжёлой пищи.
3-я группа крови: иммунитет у людей с третьей группой выше, чем у остальных, поэтому у них реже бывают проблемы с пищеварением и аллергии.
Одно время были популярны диеты по группе крови. На самом деле эффективность их не доказана, но зная особенности своего организма, можно скорректировать рацион и тем самым нормализовать вес.

Реакция на стресс

В стрессовой ситуации (на работе, дома, в очереди в поликлинике) надпочечники выбрасывают в кровь гормон — кортизол.
В кровь 1 и 2 группы при стрессе попадает больше кортизола, поэтому обладатели этих групп более эмоциональны и менее терпеливы.

Темперамент

В Японии по группе крови определяют не только темперамент, но и личностные качества и работоспособность. Вот как группа крови отражается на темпераменте:
  • Обладатели 1 группы крови упрямые, но при этом спокойные. Их сложно вывести из себя. Чего не скажешь о людях, в чьих венах течет кровь второй группы.
  • Людей 2 группы крови отличает подвижная нервная система. Они, как правило, чувствительны, ранимы и эмоциональны.
  • Носители 3 группы крови уравновешенны и оптимистичны.
  • А люди с 4 группой крови импульсивны.

Способности к спорту

1-я группа крови: носители первой группы наиболее выносливы, наверное поэтому профессиональных спортсменов много обладателей этой группы крови. Подходящие виды спорта — борьба и легкая атлетика.
2-я группа крови: наиболее подходят технические виды спорта, такие как фехтование и хоккей.
3-я группа крови: быстро схватывают и показывают прогресс. Подходящие виды спорта: единоборства и направления, где необходимы скорость и хорошая координация движений.
4-я группа крови: носители этой группы крови самые сильные. Подходят виды спорта, связанные с поднятием тяжестей, силовые тренировки.
Это лишь рекомендации и не стоит выбирать спорт лишь исходя из соответствия группе крови. Любой спорт хорош.

Предрасположенность к заболеваниям

Группа крови влияет на расположенность к определённым заболеваниям наравне с наследственностью. Речь идет о риске развития таких серьезных заболеваниях как рак.
1-я группа крови: рак кожи. Реже других болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2-я группа крови: рак желудка и язва.
3-я группа крови: рак пищевода и желчевыводящих протоков
4-я группа крови: рак поджелудочной железы
Кроме этого у людей со 2-й и 3-й группами крови чаще диагностируют сердечно-сосудистые заболевания.
Анализ по группе крови — не инструкция к действию, но она помогает лучше узнать и понять себя.
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