Что может вызвать разрыв сердца у здорового человека

Многие люди убеждены, что разрыв сердца может случиться лишь из-за сильнейшего стресса или испуга. Однако на самом деле разрыв сердца — это смертельное последствие инфаркта миокарда.

Разрывы могут быть внутренними, наружными и внешними, но порой случается и полный разрыв сердца, когда орган повреждается по всей глубине.

Испуг — это миф

Некоторые считают, что разрыв сердца порой случается от сильного испуга. Однако если человек полностью здоров, с ним такого произойти не может. Физически развитый человек переносит стресс относительно спокойно: у него может немного подняться давление или незначительно участиться сердцебиение.

Но если человек ведет малоподвижный образ жизни, в один момент выброс адреналина может спровоцировать инфаркт миокарда и тут же — разрыв средней стенки сердца.

Трагическая случайность

Несмотря на то, что самая частая причина разрыва сердца — инфаркт миокарда, порой к летальному исходу может привести случайность. Так, сердечные стенки разрываются при травме сердца — например, если боксера ударяют в область сердца, или, если водитель ударяется грудной клеткой об руль во время аварии.

Врожденная особенность

И наконец, иногда разрыв сердца может спровоцировать аномалия развития, — если с самого рождения в сердце человека был тонкий участок, который под воздействием сильной нагрузки может разорваться.