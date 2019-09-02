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Как снизить риск смерти от болезней сердца и сосудов 

360tv.ru 1 час назад
Как снизить риск смерти от болезней сердца и сосудов
Фото: depositphotos.com
Европейские кардиологи перечислили способы, с помощью которых можно снизить риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщило ИА Nation News.
По мнению специалистов, для людей, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, наиболее эффективны физические нагрузки. В частности, речь идет о восхождении на гору без грузов и занятиях быстрой ходьбой.
Чтобы снизить риск ранней смерти, ходьбой надо заниматься по полчаса пять дней в неделю. Обыкновенные физические упражнения также являются верным способом продлить себе годы.
Другой вариант — регулярное употребление свежих сырых орехов. Их добавление в рацион снижает риск фатального исхода при сердечном приступе или инфаркте.
«В орехах также содержится много белка, минералов, витаминов, клетчатки, фитостеринов и полифенолов, которые очень полезны для сердца», — рассказали исследователи.
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