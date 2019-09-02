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«Болезнь шутников», которая не поддается лечению 

Рамблер 6 часов назад
«Болезнь шутников», которая не поддается лечению
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Всегда улыбаться, быть в хорошем настроении и быть душой компании, казалось бы, что может быть лучше? На первый взгляд. Но что, если искрометные шутки и каламбуры продолжаются бесконечно?
Люди, страдающие болезнью с труднопроизносимым немецким названием witzelsucht, точно знают, как тяжело быть шутником. Дело в том, что их веселость и приподнятое настроение продолжаются… бесконечно. При этом шутки их часто бывают совершенно неуместными и порой весьма обидными для окружающих.
Расстройство это связано с повреждением орбитофронтальной области правой стороны мозга. Эта область отвечает за поведение человека и его личностные качества. Травмированная правая часть орбитофронтальной области сделает из человека весельчака, левая — депрессивную и раздражительную личность.
“Болезнь шутников” доставляет массу неудобств. Помимо вышеописанных «прелестей», страдающие witzelsucht, постоянно шутя сами, начисто лишены способности воспринимать чужой юмор.
Ситуация осложняется тем, что witzelsucht нельзя вылечить, можно лишь облегчить состояние неутомимых шутников специальными препаратами, стабилизирующими настроение.
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