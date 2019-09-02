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Медики дали советы, как защититься от рака кожи 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Медики дали советы, как защититься от рака кожи
Фото: depositphotos.com
В современном мире онкология представляет собой достаточно распространенную проблему. Одним из наиболее опасных считается рак кожи. Медики дали советы, как снизить риск данного заболевания.
Гражданам советуют пользоваться солнцезащитными средствами для кожи. Но наносить крем нужно правильно, ни один раз в день на прогулке, а через каждые 2-3 часа. Средство на теле нужно обновлять после купания. Также не стоит забывать про головные уборы. Шляпы и кепки помогут защитить не только голову, но и лицо, шею от прямых солнечных лучей. Кроме того, стоит носить закрытую одежду и солнечные очки.
Защититься от рака кожи поможет нахождение в тени. Если человек находится возле бассейна, то нужно поставить зонтик, а в парке — спрятаться под деревьями.
Не стоит забывать и о том, что пик солнца приходится на период с 11:00 до 16:00. В такое время на улице лучше не появляться или же минимизировать это время.
Медики также рекомендовали есть продукты богатые витаминами A и Е, это семечки, орехи, морковь, тыква. Они помогут придать коже здоровье, красоту и сияние, пишет издание Medikforum.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, врачи составили список продуктов, вызывающих рак. Это соки, газированная вода, алкоголь и красное мясо.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Болезни и лекарства , ФедералПресс
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