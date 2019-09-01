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Эффективность аспирина поставили под сомнение 

Ferra.ru 38 минут назад
Эффективность аспирина поставили под сомнение
Фото: Ferra.ru
Врачи выяснили, что людям старше 70, даже тем, у кого повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, принимать аспирин совершенно бессмысленно. Хотя ранние исследования показывали, что ежедневный приём низких доз препарата может уменьшить вероятность развития болезней.
Учёные подтвердили, что употребление аспирина даже в малых дозах здоровыми людьми повышает риск кровотечения. И это, конечно, нивелирует пользу препарата для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Проведя соответствующие исследования, учёные в целом пришли к выводу, что принимать решение о профилактическом приёме аспирина стоит только при тщательной оценке рисков. Употребление препарата может быть обосновано только, если вероятность развития заболеваний сердца и сосудов действительно очень высока. Определить вероятность можно только при комплексном обследовании.
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