Эффективность аспирина поставили под сомнение

Врачи выяснили, что людям старше 70, даже тем, у кого повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, принимать аспирин совершенно бессмысленно. Хотя ранние исследования показывали, что ежедневный приём низких доз препарата может уменьшить вероятность развития болезней.

Учёные подтвердили, что употребление аспирина даже в малых дозах здоровыми людьми повышает риск кровотечения. И это, конечно, нивелирует пользу препарата для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Проведя соответствующие исследования, учёные в целом пришли к выводу, что принимать решение о профилактическом приёме аспирина стоит только при тщательной оценке рисков. Употребление препарата может быть обосновано только, если вероятность развития заболеваний сердца и сосудов действительно очень высока. Определить вероятность можно только при комплексном обследовании.